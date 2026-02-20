В Уфе отправили на нары банду, нагревшую банки на 90 миллионов рублей

В подделке документов, мошенничестве, покушении на мошенничество признали виновными 24 участников преступной группы, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Возглавлял шайку уроженец Салавата, который в 2019 году придумал хитрую схему по обману финансовых организаций. Подельники афериста, набранные по объявлениям в стиле: «Помощь в одобрении кредита» или «Помощь в получении кредита с последующим банкротством», брали кредиты по поддельным документам и липовым справкам о доходах. После этого заемщики пропадали, а банки оставались ни с чем.

В прокуратуре республики сообщали, что с 2019 по 2021 год сообщники обчистили по такой схеме шесть банков, похитив 25 миллионов рублей. Но на суде установили, что «робин гуды» нагрелись на 90 миллионов. Еще 60 миллионов заемщики не смогли получить из-за неодобрения кредитов.

В зависимости от роли участники преступной группы получили лишение свободы от двух до 12 лет. Двоим осужденным, имеющим малолетних детей, предоставили отсрочку наказания.