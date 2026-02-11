0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Право
11 Февраля , 11:59

В Стерлитамаке нашли виновного в гибели двух человек от взрыва на химзаводе

Начальника смены СНХЗ приговорили к принудительным работам с удержанием зарплаты.

пресс-служба МЧС РБ
Фото: пресс-служба МЧС РБ

Виновным в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть двух человек, признали начальника смены нефтехимического завода.

В августе 2024 года начальник при организации работ на трубопроводе не обеспечил полное стравливание давления и продувку для удаления взрывоопасных веществ.

«В результате произошла разгерметизация трубопровода с воспламенением газовоздушной смеси и последующим воздействием ударной волны», — сообщает Следственный комитет республики.

От взрыва погибли двое работников завода, еще один получил тяжкий вред здоровью. Также ударной волной накрыло боксы гаражного комплекса, расположенного поблизости от предприятия.

На суде мужчину приговорили к трем годам принудительных работ с удержанием 10 процентов заработка.

Автор: Вадим АНДРЕЕВ
Теги: стерлитамаквзрыв
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru