В Стерлитамаке нашли виновного в гибели двух человек от взрыва на химзаводе

Виновным в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть двух человек, признали начальника смены нефтехимического завода.

В августе 2024 года начальник при организации работ на трубопроводе не обеспечил полное стравливание давления и продувку для удаления взрывоопасных веществ.

«В результате произошла разгерметизация трубопровода с воспламенением газовоздушной смеси и последующим воздействием ударной волны», — сообщает Следственный комитет республики.

От взрыва погибли двое работников завода, еще один получил тяжкий вред здоровью. Также ударной волной накрыло боксы гаражного комплекса, расположенного поблизости от предприятия.

На суде мужчину приговорили к трем годам принудительных работ с удержанием 10 процентов заработка.