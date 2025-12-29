-10 °С
Право
29 Декабря , 18:18

В Башкирии глава сельсовета за взятки подписывал документы

Чиновника уволили со службы и отправили исправляться в колонию.

Александр ДАНИЛОВ
Фото: Александр ДАНИЛОВ

Виновным в получении взятки и в присвоении денежных средств с использованием служебного положения признали бывшего главу администрации одного из сельских поселений Абзелиловского района.

Служащий умышленно затягивал присвоение адресов домам и земельным участкам. Необходимые документы он соглашался оформлять только после получения денег. Взятки брал наличкой и переводами.

По данным Следственного комитета республики, с 2022 по 2024 год чиновник получил по такой схеме 80 тысяч рублей. Также мужчина присвоил 100 тысяч рублей, полученные от сдачи муниципалитетом в аренду нежилых помещений.

На суде экс-главе дали три с половиной года колонии строгого режима. Взяточнику на пять лет запретили занимать должности на государственной и муниципальной службе. С виновника взыскали 84 тысяч рублей для возмещения ущерба, а также конфисковали сумму взятки.

Автор: Вадим АНДРЕЕВ
Теги: абзелиловский район
