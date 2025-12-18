В Стерлитамаке двух мужчин отправили в колонию за похищение подростка

В умышленном причинении легкого вреда здоровью, похищении человека и незаконном проникновении в жилище признали виновными трех жителей Стерлитамака.

Летом этого года местная жительница и двое ее знакомых вломились к 18-летнему парню, который повредил мопед ее 16-летнего сына. Юноши дома не было, поэтому троица ушла восвояси. Позже, подкараулив молодого горожанина у магазина, сообщники затолкали его в машину, вывезли в лес и избили палками.

Стерлитамакский городской суд приговорил женщину к штрафу в размере 50 тысяч рублей. Мужчин отправили на шесть и семь с половиной лет в колонию строгого режима.