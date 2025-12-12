В Башкирии арестован главврач Красноусольской районной больницы

Правоохранителям стало известно, что с прошлого года главврач ЦРБ получал от некоторых работников больницы незаконное денежное вознаграждение за «покровительство и попустительство по службе».

Последнее подношение от подчиненных составило 117 тысяч рублей. При его получении главного врача Красноусольской районной больницы и «схватили за руку».

Следком возбудил уголовное дело на взяточника в белом халате. Сотрудники МВД сопровождают его расследование. Устанавливается точное количество аналогичных эпизодов и сумма полученных денежных средств.

Сегодня суд заключил главного врача Красноусольской центральной районной больницы под стражу, сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.