-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Право
12 Декабря , 19:33

В Башкирии арестован главврач Красноусольской районной больницы

Руководитель больницы в Гафурийском районе был задержан с поличным во время получения взятки от подчиненных, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

В Башкирии арестован главврач Красноусольской районной больницы
В Башкирии арестован главврач Красноусольской районной больницы

Правоохранителям стало известно, что с прошлого года главврач ЦРБ получал от некоторых работников больницы незаконное денежное вознаграждение за «покровительство и попустительство по службе».

Последнее подношение от подчиненных составило 117 тысяч рублей. При его получении главного врача Красноусольской районной больницы и «схватили за руку».

Следком возбудил уголовное дело на взяточника в белом халате. Сотрудники МВД сопровождают его расследование. Устанавливается точное количество аналогичных эпизодов и сумма полученных денежных средств.

Сегодня суд заключил главного врача Красноусольской центральной районной больницы под стражу, сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

Видео: пресс-служба Следственного комитета РБ
Автор: Надежда ТЮНЁВА
Теги: гафурийский районвзятка
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru