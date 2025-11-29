В Мелеузе не снабжали глюкометрами ребёнка-инвалида

Ежедневно девятилетней девочке, страдающей сахарным диабетом, необходимо проверять уровень глюкозы в крови, однако в течение трех месяцев ее не обеспечивали положенным медизделием. Родители ребенка-инвалида были вынуждены приобретать глюкометры за свой счет.

Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием взыскать с регионального министерства здравоохранения компенсацию расходов, а также морального вреда.

Суд требование удовлетворил. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.

Фото: Надежда ТЮНЁВА.