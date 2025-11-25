В Башкирии задержан арендодатель сим-карт и сим-боксов

Оперативники федеральной службы безопасности установили, что 38-летний гражданин купил в интернете технические устройства, предназначенные для хранения большого количества сим-карт и подмены иностранных номеров на российские. Затем в соцсетях приобрел базу данных с паспортными данными россиян, зарегистрировал сим-карты и стал сдавать устройства и симки в аренду неизвестным лицам через удаленный доступ. Оплату получал через криптообменники.

Материалы переданы в Главное следственное управление МВД по РБ, где в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконное использование, передачу, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные граждан России.

Проведено одиннадцать обысков, в результате которых изъяты технические устройства, более 10 тысяч использованных и новых сим-карт, системные блоки, жесткие диски, флеш-накопители, сотовые телефоны.

Фото УФСБ России по РБ.