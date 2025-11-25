Разбитой дорогой в Башкирии заинтересовались в федеральном Следкоме

На дорожное полотно, 40 лет не видевшее ремонта, пожаловались жители деревни Домбровки Благоварского района.

В приемной председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина сельчане сообщили, что дорога покрыта многочисленными ямами, по которым невозможно проехать после дождя.

Летом прошлого года полотно начали ремонтировать. Но вместо асфальта подрядная организация уложила песчано-гравийную смесь.

Следком республики возбудил уголовное дело. О результатах расследования доложат Бастрыкину.