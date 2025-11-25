-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Право
25 Ноября , 11:47

Разбитой дорогой в Башкирии заинтересовались в федеральном Следкоме

Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства нарушения прав граждан.

приёмная председателя СК России
Фото: приёмная председателя СК России

На дорожное полотно, 40 лет не видевшее ремонта, пожаловались жители деревни Домбровки Благоварского района.

В приемной председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина сельчане сообщили, что дорога покрыта многочисленными ямами, по которым невозможно проехать после дождя.

Летом прошлого года полотно начали ремонтировать. Но вместо асфальта подрядная организация уложила песчано-гравийную смесь.

Следком республики возбудил уголовное дело. О результатах расследования доложат Бастрыкину.

Автор: Вадим АНДРЕЕВ
Теги: благоварский район
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru