В Уфе директора фирмы посадили за попытку подкупить суд за 10 миллионов рублей

10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 100 миллионов рублей получил директор строительной фирмы «Стандарт плюс» по решению Уфимского районного суда. Мужчину признали виновным в покушении на дачу взятки.

По данным республиканской прокуратуры, директор, являвшийся участником судебной тяжбы, через знакомых предпринимателей передал 10 миллионов рублей судебному сообществу. За деньги мужчина хотел получить нужное ему решение. Но посредники заявили о преступлении в ФСБ.

На суде у взяткодателя конфисковали сумму взятки, а также лишили его на три года права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления. По ходатайству Следкома Башкирии на два автомобиля, три земельных участка, жилые и нежилые помещения и банковские счета директора наложили арест.

Ранее газета «Республика Башкортостан» сообщала, что фирму, которую возглавлял мужчина, привлекли к административной ответственности, оштрафовав на 20 миллионов рублей.