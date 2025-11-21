Вице-премьеру правительства Башкирии вынесен приговор

Виновным в получении взятки в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством, признали исполняющего обязанности заместителя председателя правительства республики Алана Марзаева, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным государственного обвинителя, чиновник, курирующий дорожное хозяйство, угрожая коммерческой фирме, получил от ее руководства 37 миллионов рублей. За взятку вице-премьер обещал покровительство и содействие в заключении контрактов.

За каждый заключенный контракт фирма должна была отстегивать 10 процентов. С декабря 2023 по апрель 2024 года предприятие заключило шесть таких контрактов на общую сумму 560 миллионов рублей.

На суде Алана Марзаева приговорили к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Взяточника обязали выплатить свыше 560 миллионов рублей штрафа. Также суд конфисковал у мужчины 37 миллионов, земельный участок и два жилых дома. Преступника лишили республиканских наград и почетных званий.