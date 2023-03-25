Полиция схватила похитителя иконы «Божьей матери» в Уфе

Правоохранители Башкирии задержали подозреваемого в февральской краже иконы «Божьей матери» из уфимского Свято-Сергиевского Собора. Предполагаемым похитителем оказался ранее судимый 34-летний дюртюлинец, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Об исчезновении церковной реликвии полиции заявил настоятель Свято-Сергиевского Собора по улице Бехтерева 14 февраля. Вор проник в храм и забрал с иконостаса икону «Божьей матери» 19 века, оцениваемую в 50 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 34-летнего жителя Дюртюлинского района, подозреваемого в краже иконы. Он признался, что в тот день был пьян, а увидев в церкви икону, решил украсть-продать-деньги пропить. Вот только, смутно вспоминает подозреваемый, икону положил в сумку, а сумку оставил у одного из магазинов, где – запамятовал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Сыщики пытаются установить местонахождение иконы «Божьей матери» 19 века и если у вас есть информация о ней, просят сообщить в ближайший отдел полиции, либо прямо в Свято-Сергиевский Собор в Уфе.

Фото Альберт ЗАГИРОВ.