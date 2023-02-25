-13 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Право
Сегодня, 11:55

В Башкирии задержали 22-летнего убийцу двоих человек после смертельного ДТП

В Альшеевском районе в момент смертельного ДТП  был задержан 22-летний уфимец, который пытался скрыться после совершения двойного убийства в селе Киргиз-Мияки. Об этом сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

В Башкирии задержали 22-летнего убийцу двоих человек после смертельного ДТП
В Башкирии задержали 22-летнего убийцу двоих человек после смертельного ДТП

Сообщение об обнаружении тех двух молодых людей в селе Киргиз-Мияки поступило в дежурную часть ОМВД России по Миякинскому району накануне вечером. В собственной машине найден 20-летний житель деревни Суккуп-Михайловка, а 16-летняя девочка недалеко от нее. У каждого из погибших было несколько ножевых ранений.

Ориентировка на автомобиль ВАЗ-2114, в котором мог передвигаться подозреваемый, была передана все полицейским постам и патрулям Миякинского и соседних районов. Вскоре  машина была замечена сотрудниками ОГИБДД Отдела МВД России по Альшеевскому району. 22-летний водитель попытался скрыться,  но, выехав на встречку, столкнулся с "Ладой Гранта". В аварии погиб ее пассажир последней, водители обех машин отправлены в больницу.

По предварительным данным, сообщает МВД по республике, подозреваемый недавно расстался с 16-летней знакомой. Общение не прекращалось, но у подруги появился новый возлюбленный. Из ревности подозреваемый взял нож, молоток и на отцовской машине стал выслеживать возлюбленных. Чтобы замести следы, отвез машину обратно родителям, и уже на своем авто отправился в сторону Уфы.

Альшеевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего уфимца по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), сообщает пресс-служба следкома. На месте убийства и аварии работают следователи и криминалисты совместно с сотрудниками полиции. Проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.  Подозреваемый, по сообщениям некоторых тг-каналов, студент УГНТУ, находится в больнице, после стабилизации его состояния с ним будут проведены следственные действия и решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

 

Фото предоставлено пресс-службой МВД по Башкирии.

В Башкирии задержали 22-летнего убийцу двоих человек после смертельного ДТП
В Башкирии задержали 22-летнего убийцу двоих человек после смертельного ДТП
В Башкирии задержали 22-летнего убийцу двоих человек после смертельного ДТП
В Башкирии задержали 22-летнего убийцу двоих человек после смертельного ДТП
В Башкирии задержали 22-летнего убийцу двоих человек после смертельного ДТП
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:двойное убийство в киргиз-миякахмиякинский район22-летний студентсмертельное дтп в альшеевском районеподозреваемыйследкоммвд по рб
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика