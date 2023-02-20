Власти Уфы пожалели квартиру для 98-летнего ветерана войны

Жилищные права ветерана Великой Отечественной войны защитила прокуратура Уфы.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, администрация города не исполнила обязательства по предоставлению жилья ветерану. При этом 98-летний участник войны состоит на учёте, как нуждающийся в улучшении жилищных условий. Кроме того, пожилой горожанин передвигается на коляске и страдает тяжёлым хроническим заболеванием.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением. На суде муниципалитет обязали предоставить ветерану положенное благоустроенное жильё.