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Власти Уфы пожалели квартиру для 98-летнего ветерана войны

После вмешательства прокуратуры мэрию обязали обеспечить жильём участника Великой Отечественной.

социальные сети
Фото:социальные сети

Жилищные права ветерана Великой Отечественной войны защитила прокуратура Уфы.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, администрация города не исполнила обязательства по предоставлению жилья ветерану. При этом 98-летний участник войны состоит на учёте, как нуждающийся в улучшении жилищных условий. Кроме того, пожилой горожанин передвигается на коляске и страдает тяжёлым хроническим заболеванием.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением. На суде муниципалитет обязали предоставить ветерану положенное благоустроенное жильё.

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Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:«уфа»ветеранпрокуратура
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