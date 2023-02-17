В Башкирии социальная служба незаконно отказала в пособии ребёнку-инвалиду

Нарушение прав семьи, воспитывающей ребёнка-инвалида, выявила Дюртюлинская межрайонная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, местный филиал республиканского центра социальной поддержки населения необоснованно отказал матери в ежемесячных выплатах. В соцслужбе зачли в доход семьи выплаты на уход за ребёнком-инвалидом и компенсации на оплату коммунальных услуг, посчитав что общий доход превышает прожиточный минимум.

По иску прокуратуры суд обязал выплатить матери ребёнка-инвалида 89 тысяч рублей.