В Уфе инспектор Гостехнадзора брал взятки и продавал данные владельцев машин

За получение взятки и служебный подлог осудили бывшего государственного инженера-инспектора уфимского Гостехнадзора.

По данным Следственного комитета республики, мужчина с 2018 по 2021 год получал деньги за снятие и постановку на учёт спецтехники. Положенный технический осмотр экскаваторов и асфальтоукладчиков не приводился. Также инспектор продал сотруднику фирмы, поставляющей запчасти для спецтехники, данные о владельцах самоходных машин.

За продажу базы данных он получил 40 тысяч рублей, а за незаконную постановку на учёт 170 тысяч, сообщает прокуратура республики. Незаконную деятельность пресекли сотрудники полиции.

На суде мужчина отказался признавать вину. Несмотря на это, суд приговорил его к пяти годам исправительной колонии общего режима. Также бывшему инспектору на три года запретили занимать должности на госслужбе.