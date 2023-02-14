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В Уфе инспектор Гостехнадзора брал взятки и продавал данные владельцев машин

Мужчину уволили со службы и признали виновным по двум статьям уголовного кодекса.

В Уфе инспектор Гостехнадзора брал взятки и продавал данные владельцев машин
В Уфе инспектор Гостехнадзора брал взятки и продавал данные владельцев машин

За получение взятки и служебный подлог осудили бывшего государственного инженера-инспектора уфимского Гостехнадзора.

По данным Следственного комитета республики, мужчина с 2018 по 2021 год получал деньги за снятие и постановку на учёт спецтехники. Положенный технический осмотр экскаваторов и асфальтоукладчиков не приводился. Также инспектор продал сотруднику фирмы, поставляющей запчасти для спецтехники, данные о владельцах самоходных машин.

За продажу базы данных он получил 40 тысяч рублей, а за незаконную постановку на учёт 170 тысяч, сообщает прокуратура республики. Незаконную деятельность пресекли сотрудники полиции.

На суде мужчина отказался признавать вину. Несмотря на это, суд приговорил его к пяти годам исправительной колонии общего режима. Также бывшему инспектору на три года запретили занимать должности на госслужбе.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:следственный комитетпрокуратурагостехнадзор«уфа»
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