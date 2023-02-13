В Башкирии тракторист предложил взятку гаишнику натурой

От взятки овощами отказался сотрудник ГИБДД Бакалинского района. Незаконное вознаграждение должностному лицу предложил представитель сельхозпредприятия, чей трактор для проверки остановили дорожные полицейские.

У водителя с собой не было путевого листа. Чтобы избежать ответственности, он предложил рассчитаться овощами. Но гаишник оказался непреклонен и отказался от взятки.

В отношении сельхозпредприятия возбудили административное дело. В пресс-службе республиканской прокуратуры сообщают, что за коррупционное правонарушение на организацию наложен штраф в размере миллиона рублей.