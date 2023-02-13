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Сегодня, 10:22

В Башкирии тракторист предложил взятку гаишнику натурой

За отказ в составлении протокола сотруднику ГИБДД предложили Сельхозпродукцию.

интернет
Фото:интернет

От взятки овощами отказался сотрудник ГИБДД Бакалинского района. Незаконное вознаграждение должностному лицу предложил представитель сельхозпредприятия, чей трактор для проверки остановили дорожные полицейские.

У водителя с собой не было путевого листа. Чтобы избежать ответственности, он предложил рассчитаться овощами. Но гаишник оказался непреклонен и отказался от взятки.

В отношении сельхозпредприятия возбудили административное дело. В пресс-службе республиканской прокуратуры сообщают, что за коррупционное правонарушение на организацию наложен штраф в размере миллиона рублей.

Автор:Вадим Андреев
Теги:гибддпрокуратурабакалинский район
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