В Башкирии ФСБ выявила махинации на 400 миллионов рублей на предприятии «Башспирт»

В превышении должностных полномочий, мошенничестве, а также в присвоении и растрате подозревают должностных лиц предприятия АО «Башспирт». В пресс-службе Следственного комитета сообщают, что в результате умышленных преступных действий республике причинён ущерб на 400 миллионов рублей.

По версии следователей, с 2019 по 2020 год предприятие заключило более 4 тысяч контрактов с нарушением конкурсных процедур, приобретя у единственного поставщика товары и услуги по завышенным ценам.

Также «Башспирт» по завышенной цене заключил договор на аренду памятника архитектуры «Дома Бушмариных» в Уфе. Стоимость аренды за 10 лет составила 203 миллиона рублей, хотя само здание было приобретено всего лишь за 21 миллион. Кроме того, в особняке за 50 миллионов провели ремонт с помощью подконтрольных предприятию фирм. Стоимость работы при этом была выше рыночной.

По заниженной цене, за 132 миллиона рублей, «Башспирт» распродал несколько зданий с рыночной стоимостью 200 миллионов рублей. Покупателями объектов стали родственники, знакомые и друзья должностных лиц предприятия, а также его бывшие сотрудники. Новые собственники сдали выкупленные помещения в аренду «Башспирту» по завышенной цене.

Преступные действия удалось выявить благодаря оперативникам ФСБ. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства совершённых преступлений и причастных к ним лиц.