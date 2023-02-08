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В Уфе обезвредили банду, занимавшуюся проведением азартных игр

Преступная группа незаконно оборудовал семь игровых клубов в городе.

В Уфе обезвредили банду, занимавшуюся проведением азартных игр
В Уфе обезвредили банду, занимавшуюся проведением азартных игр

В незаконной организации азартных игр и нарушении авторских прав подозревают членов преступной группы в Уфе.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Башкирии, банда из 10 человек организовала семь игровых клубов в коттеджах, квартирах и подвалах  города. Уфимцы завезли в клубы компьютеры, на которых незаконно установили программы с азартными играми.

Возглавлял преступную группу 37-летний горожанин, остальные выполняли роли охранников, администраторов и кассиров. В помещения пускали проверенных клиентов и только по предварительной записи. По данным МВД республики, ежедневный доход преступников составлял от 50 до 200 тысяч рублей.

Работу сети клубов пресекли в октябре – декабре 2022 года. Двери закрытых помещений пришлось вскрывать с помощью сотрудников Росгвардии. У сообщников изъяли 130 единиц оборудования. Следователи выяснили, что установка пиратских программ нанесла ущерб правообладателю в размере пяти миллионов рублей.

Организатора преступного сообщества взяли под стражу. С остальными членами группы проводятся следственные действия.

Видео:пресс-служба МВД РБ
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Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:мвд«уфа»следственный комитет
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