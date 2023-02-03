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Вчера, 18:16

В Стерлитамаке за мошенничество с выплатами осудили бывшего доцента БашГУ

На суде женщина отказалась признавать вину в преступлении.

интернет
Фото:интернет

В мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения, признали виновной бывшего доцента кафедры математического моделирования Стерлитамакского филиала БашГУ.

По данным пресс-службы прокуратуры Башкирии, женщина предложила координатору факультета математики и информационных технологий найти студентов готовых поделиться процентом от возможной материальной поддержки. После этого 14 студентам незаконно выплатили более 56 тысяч рублей. 31 тысячу из этой суммы учащиеся передали доценту.

На суде женщина отказалась признавать вину. Несмотря на это, экс-доцента приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также мошенницу обязали возместить ущерб.

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Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:прокуратурамошенничествостерлитамакбашгу
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