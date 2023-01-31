В Башкирии раскрыли изнасилование и убийство старушки, совершённое 24 года назад

Убийство, сопряжённое с изнасилованием, произошло в сентябре 1999 года. 24 года преступник скрывался от наказания. Раскрыть преступление удалось только сейчас.

По данным пресс-службы МВД республики, 16-летний уфимец, отдыхавший у деда в селе Староиликово Благовещенского района, решил поживиться добром в доме пожилой сельчанки. Подвыпивший парень ночью залез в дом 83-летней пенсионерки, но нашумев, разбудил хозяйку. Тогда он набросился на старушку и несколько раз ударил её чайником по голове. Затем преступник изнасиловал и задушил женщину.

На месте преступления удалось собрать биологические фрагменты злоумышленника, но личность убийцы тогда установить не получилось. Лишь недавно следователи-криминалисты и эксперты МВД выявили совпадение генетического профиля, найденного на месте преступления с ДНК судимого жителя Уфы.

Правоохранители перепроверили алиби подозреваемого и в ходе допроса установили его причастность к злодеянию. 39-летний мужчина сознался в преступлении. В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что уфимца заключили под стражу. Специалисты ведомства ведут дальнейший сбор доказательств.