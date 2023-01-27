В Стерлитамаке будут судить лжетеррориста, угрожавшего терактами школе

Четыре электронных письма с угрозами в адрес одной из школ Стерлитамака прислал 25-летний житель Стерлитамакского района в декабре 2022 года. К счастью, экстренные службы и полиция выявили, что сообщения были ложными.

Правоохранителям удалось выйти на след злоумышленника. Как оказалось, парень работал в столовой этой же школы. Лжетеррорист рассказал, что слал письма с угрозами из хулиганских побуждений.

В пресс-службе МВД Башкирии сообщают, что по факту заведомо ложного сообщения об угрозе теракта заведено уголовное дело. В ближайшее время преступника ждёт судебно-психиатрическая экспертиза.