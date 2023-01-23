В Башкирии будут судить мужчину, помогавшего убийцам утопить труп в реке Белой

В укрывательстве особо тяжкого преступления обвиняют 20-летнего жителя Благовещенского района Башкирии. Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, в ноябре 2021 года парень помог знакомым вывезти труп убитого на своём автомобиле.

Убийство произошло в ночь с 31 октября на 1 ноября. Молодые люди 18 и 22 лет поссорились с 45-летним приятелем во время пьянки. Парни сначала избили собутыльника, а потом задушили его и спрятали тело в лесу. Позже они обратились к знакомому, чтобы вывезти труп на берег Белой. Здесь преступники привязали к телу камень и утопили в реке.

Самих убийц уже осудили на 12 с половиной и восемь с половиной лет лишения свободы исправительной колонии строгого режима. Укрывателя преступления ждёт суд в ближайшее время. Свою вину благовещенец полностью признал.