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Сегодня, 16:02

Молодежная общественная палата при парламенте Башкирии соберется 27 января

Президиум Госсобрания РБ назначил первое заседание молодежной общественной палаты седьмого созыва на ближайшую пятницу. Депутаты  завершили конкурсный отбор кандидатов нового состава «молодежного парламента» региона.

Молодежная общественная палата при парламенте Башкирии соберется 27 января
Молодежная общественная палата при парламенте Башкирии соберется 27 января

Окончательную точку в отборе поставил своим постановлением председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. 15 конкурсантов – представители политических партий, общественных объединений, молодежных консультативно-совещательных органов при муниципалитетах – заняли вакантные места в молодежной палате седьмого созыва.

Ранее на сессии Госсобрания депутаты утвердили первые 20 кандидатур в состав палаты: десять из них представляются главой республики, десять – президиумом парламента. Всего в окончательном составе «молодежного парламента» 35 членов.

Напомним, как напутствовал спикер Константин Толкачев предыдущий созыв Молодежной палаты на первом заседании.

- Депутаты Госсобрания станут для вас наставниками. Все парламентарии – люди с большим опытом работы, доказавшие свою состоятельность результатами труда. Уверен, вам будет не только полезно, но и интересно такое сотрудничество. Мы готовы к изменениям, которые вы предложите, если они основаны на современных подходах и научно обоснованы. Используйте открытые, конкурентные способы работы, основанные на букве закона, – определил тогда параметры взаимодействия поколений Константин Толкачев.

Фото gsrb.ru

Молодежная общественная палата при парламенте Башкирии соберется 27 января
Молодежная общественная палата при парламенте Башкирии соберется 27 января
Молодежная общественная палата при парламенте Башкирии соберется 27 января
Автор:Дмитрий ВОЛКОВ.
Теги:госсобрание-курултай рбмолодежная общественная палата седьмого созывапервое заседание27 январямолодежный парламентконстантин толкачев
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