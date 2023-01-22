Молодежная общественная палата при парламенте Башкирии соберется 27 января

Окончательную точку в отборе поставил своим постановлением председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. 15 конкурсантов – представители политических партий, общественных объединений, молодежных консультативно-совещательных органов при муниципалитетах – заняли вакантные места в молодежной палате седьмого созыва.

Ранее на сессии Госсобрания депутаты утвердили первые 20 кандидатур в состав палаты: десять из них представляются главой республики, десять – президиумом парламента. Всего в окончательном составе «молодежного парламента» 35 членов.

Напомним, как напутствовал спикер Константин Толкачев предыдущий созыв Молодежной палаты на первом заседании.

- Депутаты Госсобрания станут для вас наставниками. Все парламентарии – люди с большим опытом работы, доказавшие свою состоятельность результатами труда. Уверен, вам будет не только полезно, но и интересно такое сотрудничество. Мы готовы к изменениям, которые вы предложите, если они основаны на современных подходах и научно обоснованы. Используйте открытые, конкурентные способы работы, основанные на букве закона, – определил тогда параметры взаимодействия поколений Константин Толкачев.

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