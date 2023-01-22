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Лет до 70-ти управлять вам без старости

Госсобрание республики вышло с предложением увеличить предельный возраст пребывания на государственной службе для некоторых категорий работников. Об этом говорят поправки к федеральному закону «О государственной гражданской службе», направленные башкирским парламентом в Госдуму.

Лет до 70-ти управлять вам без старости
Лет до 70-ти управлять вам без старости

Проект федерального закона уже прошел предварительное рассмотрение. До 21 февраля комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению будет принимать замечания и отзывы к предложению, сообщает пресс-служба Госсобрания РБ.

– Мы предлагаем пересмотреть возрастные границы для определенной категории госслужащих в региональных законодательных органах. Поправками увеличивается предельный возраст для замещения должностей государственной гражданской службы категории «руководители» главной группы должностей с 65 до 70 лет. Таким образом мы хотим сохранить на госслужбе высококвалифицированных работников аппаратов парламентов субъектов РФ, - подтвердил председатель Госсобрания Константин Толкачев.

Ранее федеральный закон повысил предельный возраст нахождения на госслужбе работников в аппаратах Совета Федерации и Госдумы, а также в региональных исполнительных органах.

 

Фото gsrb.ru

Автор:Дмитрий ВОЛКОВ.
Теги:госсобрание-курултай рбспикертолкачевпоправки в федеральный законновеллагосслужбапарламенты регионов
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