Лет до 70-ти управлять вам без старости

Проект федерального закона уже прошел предварительное рассмотрение. До 21 февраля комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению будет принимать замечания и отзывы к предложению, сообщает пресс-служба Госсобрания РБ.

– Мы предлагаем пересмотреть возрастные границы для определенной категории госслужащих в региональных законодательных органах. Поправками увеличивается предельный возраст для замещения должностей государственной гражданской службы категории «руководители» главной группы должностей с 65 до 70 лет. Таким образом мы хотим сохранить на госслужбе высококвалифицированных работников аппаратов парламентов субъектов РФ, - подтвердил председатель Госсобрания Константин Толкачев.

Ранее федеральный закон повысил предельный возраст нахождения на госслужбе работников в аппаратах Совета Федерации и Госдумы, а также в региональных исполнительных органах.

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