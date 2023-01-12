В Стерлитамаке мужчина украл мобильник у молодой любовницы

Уголовное дело за кражу телефона возбудили на 48-летнего жителя Стерлитамака, сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

Мужчина украл мобильник у 22-летней девушки, с которой познакомился в соцсетях. Молодая горожанка пригласила нового приятеля к себе, для более глубокого знакомства. Гость быстро оприходовал весь алкоголь, запасённый для романической встречи, и предложил сбегать за выпивкой в магазин. Перед уходом он попросил у хозяйки мобильник, поскольку обнаружил, что собственный телефон сел.

Девушка, так и не дождавшись приятеля, обратилась за помощью в полицию. Подозреваемого быстро нашли и вернули владелице телефон. Мужчина полностью признал вину, теперь ему придётся ответить перед законом.