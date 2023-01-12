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Сегодня, 14:00

Террорист из Башкирии получил 13 лет строгой колонии

Житель Нефтекамска готовил теракты в городе и пытался вербовать граждан в международную террористическую организацию «Исламское государство» (запрещена на территории РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по РБ.

Фото и видео предоставлены УФСБ России по РБ.
Фото и видео предоставлены УФСБ России по РБ.

Как установили сотрудники федеральной службы безопасности, нефтекамец Эрнест Шамсияров, 1989 года рождения, планировал забросать зажигательной смесью городские административные здания, для чего подготовил бутылки с «коктейлем Молотова».

Кроме того, злоумышленник через соцсети пропагандировал деятельность «ИГ», вовлекал в нее жителей РБ, с тем, чтобы впоследствии они переехали в Сирию и там вступили в упомянутую экстремистскую организацию.

В конце прошлого года Апелляционный военный суд оставил без изменений решение Центрального окружного военного суда в Екатеринбурге, который приговорил Шамсиярова к 13-ти годам колонии строгого режима. Подсудимый признан виновным в совершении теракта, содействии террористической деятельности и пропаганде терроризма. Приговор вступил в силу.

Оперативное видео - Шамсияров дает показания.
Комментарий официального представителя Управления ФСБ России по РБ Альфии Усмановой.
Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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