Террорист из Башкирии получил 13 лет строгой колонии

Как установили сотрудники федеральной службы безопасности, нефтекамец Эрнест Шамсияров, 1989 года рождения, планировал забросать зажигательной смесью городские административные здания, для чего подготовил бутылки с «коктейлем Молотова».

Кроме того, злоумышленник через соцсети пропагандировал деятельность «ИГ», вовлекал в нее жителей РБ, с тем, чтобы впоследствии они переехали в Сирию и там вступили в упомянутую экстремистскую организацию.

В конце прошлого года Апелляционный военный суд оставил без изменений решение Центрального окружного военного суда в Екатеринбурге, который приговорил Шамсиярова к 13-ти годам колонии строгого режима. Подсудимый признан виновным в совершении теракта, содействии террористической деятельности и пропаганде терроризма. Приговор вступил в силу.