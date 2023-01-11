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Сегодня, 16:32

В Башкирии осудили мужчину, пытавшегося подкупить гаишника

Преступник предложил начальнику районного ГИБДД 30 тысяч рублей.

интернет
Фото:интернет

Виновным в покушении на дачу взятки признали жителя Бижбулякского района.

В пресс-службе прокуратуры Башкирии сообщили, что автолюбитель, попавшийся в пьяном виде сотрудникам госавтоинспекции, попытался подкупить начальника местного отделения ГИБДД.

Прямо в кабинете правоохранителя он положил на полку шкафа 30 тысяч рублей. Но начальник оказался неподкупен и проинформировал руководство о незаконных действиях гражданина.

На суде сельчанин полностью признал вину. Суд приговорил его к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:прокуратурабижбулякский район
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