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Вчера, 16:49

В Башкирии наполовину снизилось число жителей, лишенных родительских прав

Сегодня в Башкирии в 17 подведомственных учреждениях проживает чуть более 11 тысяч детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили в министерстве семьи и труда РБ.

В Башкирии наполовину снизилось число жителей, лишенных родительских прав
В Башкирии наполовину снизилось число жителей, лишенных родительских прав

За год обитателей приютов и детдомов стало на 500 меньше, а число родителей, лишенных родительских прав снизилось на 47 процентов – до 227.

–  Задача – чтобы дети жили не в учреждениях, а в семьях – остаётся по-прежнему на первом месте. Всего в Башкирии 18 учреждений для детей-сирот, 17 из которых находятся в нашем ведении. Но и с 1 января Дом ребенка также перешел единое ведение нашего министерства, - объяснила министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова.

Напомним, что во Всероссийском конкурсе «Семья года – 2022» победителем в номинации «Сельская семья» стала семья Муллахметовых из Татышлинского района. В номинации «Творческая семья» конкурса «Успешная семья Привожья – 2022» победила семья Абдуллиных из Мелеузовского района. А команда управления по опеке и попечительству администрации Уфы стала лучшей в номинации «Лидер информационных технологий» первого федерального конкурса «На стороне ребенка». Причем начальник юротдела уфимского управления Владислав Жирнов стал самым крутым в России в номинации «Защита прав детей в суде».

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:детидети-сиротылишение родительских правзащита детстваправа ребенказащита семьиминтрудсоцзащитыиванова
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