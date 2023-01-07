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Вчера, 16:08

В Башкирии мужчина украл банковскую карту пьяного приятеля

Пока знакомый отсыпался, похититель потратил с карты четыре тысячи рублей.

Альберт ЗАГИРОВ
Фото:Альберт ЗАГИРОВ

Не по-дружески обошёлся со своим знакомым 43-летний житель города Межгорья. Мужчина, гуляя по городу, увидел спящего на тротуаре подвыпившего приятеля. Несчастного межгорец привёз к себе домой, забрав при этом выпавшие документы, телефон и банковскую карту.

Позвонив родственникам знакомого, горожанин передал пьянчужку на руки отцу, вернув документы и телефон. Карту он предпочёл оставить себе. И, пока приятель трезвел, прошёлся с ней по магазинам, потратив четыре тысячи рублей.

Потерпевший, обнаружив списания со счёта, обратился в полицию. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. На мужчину завели уголовное дело по факту кражи, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:мвдмежгорье
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