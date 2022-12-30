В Башкирии будут судить пристава-мошенника, похищавшего деньги должников

В служебном подлоге и мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения обвиняют начальника Уфимского районного отделения судебных приставов.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета республики, судебный пристав обманул семерых должников, предложив вместо перечисления денег на счёт УФССП рассчитаться за долги непосредственно с ним. Обещая упростить процедуру и самостоятельно погасить долги, начальник отдела присвоили себе 640 тысяч рублей.

Пристав признал вину в совершении преступлений и частично возместил ущерб. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит суд. Несмотря на возбуждённое производство, начальника отдела отстранили от должности лишь временно. В пресс-службе прокуратуры Башкирии сообщают, что в адрес главного судебного пристава республики направили представление об увольнении сотрудника.