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29 Декабря , 10:38

В Башкирии наркоторговцы наводнили одно из сёл Альшеевского района

За пару дней полиция задержала пятерых человек, причастных к сбыту наркотических средств.

пресс-служба МВД РБ
Фото:пресс-служба МВД РБ

У села Казанка Альшеевского района сотрудники ДПС и оперативники уголовного розыска остановили автомобиль, в котором обнаружили деньги и 25 свёртков с порошком. У двух  пассажиров машины также нашли по два свёртка с неизвестным веществом.

Экспертиза установила, что сельчане везли с собой мефедрон и гашиш. На водителя завели уголовное дело по факту сбыта наркотиков в крупном размере, а на пассажиров по факту хранения наркотических средств.

Двумя днями позже в том же селе полиция задержала другой автомобиль, пассажиры которого также перевозили с собой наркотики. Один из сельчан стал подозреваемым в хранении наркотических средств. В отношении другого возбудили уголовное дело по факту покушения на сбыт.

Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, все задержанные дали признательные показания. Идёт дальнейшее расследование.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:мвдальшеевский районнаркоторговля
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