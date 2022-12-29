В Башкирии наркоторговцы наводнили одно из сёл Альшеевского района

У села Казанка Альшеевского района сотрудники ДПС и оперативники уголовного розыска остановили автомобиль, в котором обнаружили деньги и 25 свёртков с порошком. У двух пассажиров машины также нашли по два свёртка с неизвестным веществом.

Экспертиза установила, что сельчане везли с собой мефедрон и гашиш. На водителя завели уголовное дело по факту сбыта наркотиков в крупном размере, а на пассажиров по факту хранения наркотических средств.

Двумя днями позже в том же селе полиция задержала другой автомобиль, пассажиры которого также перевозили с собой наркотики. Один из сельчан стал подозреваемым в хранении наркотических средств. В отношении другого возбудили уголовное дело по факту покушения на сбыт.

Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, все задержанные дали признательные показания. Идёт дальнейшее расследование.