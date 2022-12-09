В Башкирии осудили курьера телефонных мошенников

В мошенничестве, совершённом группой лиц, а также в покушении на мошенничество в особо крупном размере признали виновным жителя Октябрьского, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Вместе с подельником горожанин работал по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Ушлый приятель находил и обзванивал жертв по телефону. Сам же мужчина выполнял роль курьера при получении денег.

На пару сообщники обманули двоих жителей города на 225 тысяч рублей. Также преступники попытались выманить 800 тысяч рублей у пенсионерки. К счастью преступный дуэт удалось обезвредить.

Мужчина полностью признал вину. Его приговорили к трём годам лишения свободы условно и трёхлетнему испытательному сроку. Уголовное дело сообщника горожанина выделили в отдельное производство.