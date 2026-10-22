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Политика
22 Октября , 06:26

Радий Хабиров встретился с Послом России в Узбекистане Алексеем Ерховым

В Ташкенте состоялась рабочая встреча главы Башкирии Радия Хабирова и Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Республике Узбекистан Алексея Ерхова.

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Радий Хабиров встретился с Послом России в Узбекистане Алексеем ЕрховымРадий Хабиров встретился с Послом России в Узбекистане Алексеем Ерховым
Радий Хабиров встретился с Послом России в Узбекистане Алексеем Ерховым

Как сообщает пресс-служба руководителя Башкирии, во время разговора обсуждались вопросы укрепления сотрудничества между регионами двух стран. Радий Хабиров поблагодарил Алексея Ерхова за большой вклад в развитие взаимодействия между Башкирией и Узбекистаном. Глава республики подчеркнул, что стороны успешно реализуют совместные инвестиционные проекты в различных сферах.

Особое внимание на встрече уделили созданию башкирско-узбекского индустриального технопарка «Бекабад» в Ташкентской области.

Одной из тем встречи стало развитие культурных и гуманитарных связей. В частности, стороны обсудили создание детского хосписа в Самарканде. Его концепция основана на опыте Башкортостана, а специалисты республики помогают узбекским коллегам с проектированием и организацией работы учреждения.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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