Радий Хабиров встретился с Послом России в Узбекистане Алексеем Ерховым

Как сообщает пресс-служба руководителя Башкирии, во время разговора обсуждались вопросы укрепления сотрудничества между регионами двух стран. Радий Хабиров поблагодарил Алексея Ерхова за большой вклад в развитие взаимодействия между Башкирией и Узбекистаном. Глава республики подчеркнул, что стороны успешно реализуют совместные инвестиционные проекты в различных сферах.

Особое внимание на встрече уделили созданию башкирско-узбекского индустриального технопарка «Бекабад» в Ташкентской области.

Одной из тем встречи стало развитие культурных и гуманитарных связей. В частности, стороны обсудили создание детского хосписа в Самарканде. Его концепция основана на опыте Башкортостана, а специалисты республики помогают узбекским коллегам с проектированием и организацией работы учреждения.

Фото: пресс-служба главы РБ.