Алексей Текслер: Новые задачи интереснее решать вместе с Башкирией

Руководители регионов обсудили вопросы развития межрегионального сотрудничества. Во время беседы глава Башкортостана подчеркнул, что визиты больших региональных делегаций позитивно влияют на взаимоотношения между субъектами Российской Федерации.

— Башкортостан заинтересован в сотрудничестве с вами по различным направлениям. Мы точно так же, как и вы, стремимся к глубокой промышленной кооперации. Наши предприятия уже ведут активные переговоры, и я уверен, что это приведет к росту товарооборота, — сказал Радий Хабиров.

Глава республики поблагодарил Алексея Текслера за меры, которые принимает управленческая команда области для поддержки челябинских башкир, подчеркнув важность этой работы для сохранения уникальной культуры и традиций народа.

Губернатор в свою очередь выразил признательность Радию Хабирову за гостеприимство и хорошую организацию работы челябинской делегации в Уфе.

— Мы приехали большой командой, в составе которой — представители органов государственной власти и руководители ведущих промышленных предприятий нашего региона, заинтересованные в развитии кооперационных связей, — рассказал Алексей Текслер. — Перед страной стоят новые технологические задачи, и решать их вместе с такими соседями, как Башкортостан, эффективнее и интереснее.

