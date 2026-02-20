Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днём защитника Отечества

Как сообщает пресс-служба руководителя республики, Радий Хабиров поздравил жителей региона с этой знаменательной датой и вручил государственные награды.

«В наше время традиционный мужской праздник наполняется особым высоким смыслом. Становится символом единения всех, кто защищает Отечество. Тех, кто проявляет мужество и стойкость в тяжелых боях на передовой. Тех, кто в тылу делает все для поддержки наших воинов. В своем недавнем Послании Государственному Собранию республики я определил главный посыл всей нашей работы тремя словами – «ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ». В них вся суть наших с вами усилий, наша общая цель», - отметил во время своей речи глава региона.

В честь Дня защитника Отечества в Государственном концертном зале «Башкортостан» состоялся праздничный концерт с участием мастеров искусств республики.

Полностью стенограмма выступления Радия Хабирова опубликована на сайте главы РБ.

Фото: пресс-служба главы РБ.