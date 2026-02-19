Госсобрание и Общественная палата Башкирии подписали Соглашение о сотрудничестве

В ходе встречи депутаты, члены Общественной палаты и Конституционного совета обсудили широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия власти и общества. Среди них – перспективы более системного сотрудничества в законотворческой деятельности, в том числе в формате регулярного проведения общественной экспертизы социально значимых законопроектов. Была затронута тема расширения взаимодействия с Молодежной общественной палатой при Государственном Собрании и вовлечения молодых активистов в обсуждение общественно значимых инициатив.

Завершилась встреча церемонией подписания Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Государственным Собранием – Курултаем РБ и Общественной палатой РБ. Свои подписи под документом поставили председатель Госсобрания республики Константин Толкачев и председатель Общественной палаты Энже Ахмадуллина.

«Этим документом мы де-юре закрепляем то, что уже де-факто существует не первый год и приносит реальные плоды. Мы на бумаге фиксируем наше давнее, выверенное годами партнерство, придавая ему официальный, системный и максимально прогнозируемый характер», – подчеркнул Константин Толкачев.

Соглашение определяет долгосрочные партнерские отношения сторон по вопросам участия в нормотворческой деятельности. Документ направлен на развитие механизмов общественного участия в законотворчестве, включая проведение общественной экспертизы законопроектов, повышение качества нормативных правовых актов, привлечение представителей гражданского общества к обсуждению социально значимых вопросов, а также формирование устойчивого диалога между властью и обществом.

«Сегодня перед нами стоят серьезные задачи в сфере охраны здоровья, образования, культуры и других социально значимых направлений. Их решение требует не просто координации, а выстроенного и постоянного взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества. Подписание соглашения – это логичное продолжение многолетней практики общественного контроля и диалога. Уверена, что укрепление нашего партнерства и объединение усилий позволит принимать более взвешенные решения и добиваться ощутимых результатов для жителей республики», – считает Энже Ахмадуллина.

Среди основных направлений сотрудничества – обмен аналитическими материалами, консультационная помощь, участие членов Общественной палаты в заседаниях Государственного Собрания и его комитетов, проведение общественной экспертизы, совместные мероприятия, а также создание совместных совещательных и экспертных органов.

Фото: пресс-служба Госсобрания РБ.