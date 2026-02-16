Помощником главы Башкирии назначен представитель силовых структур

Александр Борисович Бурдо родился 12 июля 1963 года в городе Йошкар-Ола Марийской АССР, сообщает пресс-служба главы региона. Окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР. Трудовую деятельность начал милиционером патрульно-постовой службы милиции МВД по Марийской АССР и вплоть до 2019 года продолжал службу на территории Республики Марий Эл, занимая различные должности. В 2016–2019 годах Александр Бурдо возглавлял Управление Росгвардии по Республике Марий Эл.

С 2019 года вплоть до назначения помощником главы Башкортостана он руководил Управлением Росгвардии по Республике Башкортостан, отвечал за обеспечение безопасности на территории республики, на практике изучил все особенности региона. Его назначение — важное решение руководства республики, с учетом проведения СВО и постоянных рисков, связанных с провокациями и иными попытками извне дестабилизировать ситуацию в Башкирии, считают эксперты.

Александр Бурдо имеет звание заслуженного юриста Республики Башкортостан. Награжден орденами Салавата Юлаева, генерала Шаймуратова.

Напомним, в ходе оперативного совещания правительства стало известно о еще одном важном назначении. Ольга Кабанова сменила Ленару Иванову на посту министра семьи, труда и социальной защиты населения республики.

Фото: пресс-служба главы РБ.