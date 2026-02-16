0 °С
16 Февраля , 20:05

Помощником главы Башкирии назначен представитель силовых структур

Распоряжением главы Башкортостана помощником руководителя региона назначен Александр Бурдо. Об этом Радий Хабиров сообщил сегодня, 16 февраля, на еженедельном оперативном совещании правительства региона.

Александр Борисович Бурдо родился 12 июля 1963 года в городе Йошкар-Ола Марийской АССР, сообщает пресс-служба главы региона. Окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР. Трудовую деятельность начал милиционером патрульно-постовой службы милиции МВД по Марийской АССР и вплоть до 2019 года продолжал службу на территории Республики Марий Эл, занимая различные должности. В 2016–2019 годах Александр Бурдо возглавлял Управление Росгвардии по Республике Марий Эл.

С 2019 года вплоть до назначения помощником главы Башкортостана он руководил Управлением Росгвардии по Республике Башкортостан, отвечал за обеспечение безопасности на территории республики, на практике изучил все особенности региона. Его назначение — важное решение руководства республики, с учетом проведения СВО и постоянных рисков, связанных с провокациями и иными попытками извне дестабилизировать ситуацию в Башкирии, считают эксперты.

Александр Бурдо имеет звание заслуженного юриста Республики Башкортостан. Награжден орденами Салавата Юлаева, генерала Шаймуратова.

Напомним, в ходе оперативного совещания правительства стало известно о еще одном важном назначении. Ольга Кабанова сменила Ленару Иванову на посту министра семьи, труда и социальной защиты населения республики.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
