В Башкирии приступил к обязанностям генконсул Таджикистана

На встрече обсудили актуальное состояние и перспективы сотрудничества Башкирии и Таджикистана в экономической, промышленной и инвестиционной сферах, а также вопросы развития туристических и гуманитарных обменов.

Маргарита Болычева подчеркнула стратегическое значение партнерства с Таджикистаном для Башкортостана. Она отметила, что республика видит в Таджикистане не только важного торгового партнера, но и перспективную площадку для локализации производственных проектов башкирских предприятий.

По итогам прошедшего года Таджикистан занимает 18-е место во внешнеторговом обороте Башкирии. Экспорт республики состоит из минеральных продуктов (44,6%), древесины и целлюлозно-бумажных изделий (41,9%), продукции химической промышленности (8,4%), а также продовольственных товаров, металлов и других категорий.

Ключевой темой переговоров стало создание Российско-Таджикистанского индустриального парка в Душанбе. Соглашение о нем было подписано в октябре 2025 года в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в центральноазиатскую республику. Корпорация развития РБ, обладающая необходимым опытом, определена федеральным Министерством промышленности и торговли оператором этого проекта.

Согласован план ближайших мероприятий, включая визиты в Уфу Чрезвычайного и Полномочного Посла Таджикистана в Российской Федерации Гулмахмадзоды Давлатшоха Курбонали и министра промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабира.

Напомним, сегодня в вузах Башкирии обучаются порядка 1,5 тысяч студентов из Таджикистана. Назначение нового генконсула, а также перспективы открытия торгового представительства открывают новую, динамичную страницу в отношениях двух республик.

Фото: пресс-служба правительства РБ.