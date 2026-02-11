0 °С
11 Февраля , 22:51

Алексей Касьянов назначен заместителем премьер-министра правительства Башкирии

Указом главы Республики Башкортостан Радия Хабирова заместителем премьер-министра правительства Республики Башкортостан назначен Алексей Касьянов, сообщает пресс-служба главы республики.

Алексей Касьянов — личность на политическом небосклоне известная. До последнего времени (2025 год) он работал главным федеральным инспектором по Республике Башкортостан аппарата полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе.

Алексей Касьянов — уфимец, ему пятьдесят лет. Окончил Башкирский государственный университет. Трудовая деятельность связана с работой в прокуратуре и Следственном комитете региона. Генерал-лейтенант юстиции. Заслуженный юрист Республики Башкортостан.

Фото: пресс-служба главы Республики Башкортостан.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
