7 Февраля , 16:12

Премьер-министр Башкирии подвёл итоги рабочей поездки в Абхазию

Председатель правительства Башкирии Андрей Назаров подвел итоги рабочей поездки и встречи с президентом Абхазии Бадрой Гунбой.

Основной темой обсуждений стала реализация дорожной карты. Она включает в себя 29 мероприятий. Сотрудничество выстраивается по семи направлениям — экономика, промышленность, образование, культура, туризм, спорт и здравоохранение.

Премьер-министр отметил динамичное развитие экономического сотрудничества и значительный рост товарооборота между двумя республиками. По его словам, взаимный товарооборот за одиннадцать месяцев прошлого года увеличился в 15 раз.

Было подтверждено намерение продолжить сотрудничество в ключевых отраслях, таких как сельское хозяйство, торговля, культура и образование. Важным аспектом остается помощь в реконструкции значимых объектов и расширение программы «Башкирское долголетие. Туризм» для лечения и реабилитации участников СВО из Башкортостана в абхазских санаториях.

Встреча с президентом Абхазии продемонстрировала единодушие сторон в стремлении развивать совместные проекты, основываясь на опыте многолетней дружбы и взаимоуважения. Есть уверенность, что принятые договоренности станут основой дальнейшего углубления башкирско-абхазского сотрудничества.

Фото из аккаунта Андрея НАЗАРОВА.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
