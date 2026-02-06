Сформировано руководство Молодёжной палаты Госсобрания Башкирии

В Уфе состоялось первое заседание МОП, на открытии которого спикер парламента РБ Константин Толкачев отметил, что восьмой созыв отличается не только рекордным обновлением состава — на 77%, но и повышенной ответственностью. Он также напомнил, что палата седьмого созыва вошла в тройку лучших в стране по итогам мониторинга Госдумы, разработав 38 законодательных предложений, — планку, которую новому руководству предстоит не только удержать, но и превзойти.

Новым председателем Молодежной палаты восьмого созыва избран Альберт Мухаметгалеев, являвшийся заместителем председателя в трех предыдущих созывах. Инженер ПАО «Газпром газораспределение Уфа»,заместитель председателя первичной профсоюзной организации «Газпром газораспределение Уфа и Газпром межрегионгаз Уфа профсоюз», выпускник УГНТУ и лауреат всероссийского конкурса «Инженер года», совмещает производственную деятельность с активной общественной работой.

«Для меня большая честь возглавить палату в этот важный период. Мы будем делать упор на реализацию конкретных социальных проектов, поддержку молодых специалистов и предпринимателей, а также на усиление правозащитной и патриотической работы. Наш опыт и свежий взгляд нового состава — хороший фундамент для этого», – сказал после избрания Альберт Мухаметгалеев.

Первым заместителем председателя МОП стал продюсер радио «Юлдаш» Ильнур Рамазанов. Заместителями председателя избраны военный медик, участник СВО Алина Маннанова, советник главы администрации Агидели Егор Тарасевич и председатель Совета молодых юристов Тимур Фаррахов. Секретарем палаты утвержден Альберт Гайнуллин.

Фото: пресс-служба Госсобрания РБ.