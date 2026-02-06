МИД России: Рoссийскo-амеpикaнский дoгoвop о СНВ завершён

Напомним, что российско-американский договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению СНВ вступил в силу 5 февраля 2011 года. Затем в 2021 году он был продлен еще на пять лет.

Однако в 2023 году российская сторона была вынуждена приостановить действие данного документа в ответ на крайне враждебную политику администрации Дж. Байдена и ряд нелигитимных шагов Вашингтона, несовместимых с дальнейшим осуществлением договора.

В числе ключевых негативных факторов МИД отмечает дестабилизирующие действия США в сфере противоракетной обороны, что противоречило целям договора в части поддержания стратегического равновесия.

Несмотря на очевидные проблемные моменты, ДСНВ в целом выполнял свои основные функции. В первые годы действия договор содействовал дестимулированию гонки стратегических вооружений, что позволило сторонам значительно сократить арсенал СНВ. Благодаря действующим ограничениям в данной сфере обеспечивался достаточный уровень предсказуемости.

Деструктивные шаги США сделали выполнение ДСНВ на завершающем этапе его существования контрпродуктивным для российской стороны. Поскольку сердцевина договора все же сохраняла свою положительную роль в снижении рисков дальнейшего расшатывания стратегической стабильности, Россия, приостановив действие документа, заявила о своем намерении добровольно сохранять приверженность указанным в ДСНВ количественным ограничениям на регламентируемые вооружения. Вплоть до завершения действия документа в феврале 2026 года. На тот момент и американская сторона объявила о готовности действовать аналогичным образом.

Кроме того, Россия предприняла дополнительный конструктивный шаг: 22 сентября 2025 года президент Владимир Путин выступил с инициативой, чтобы стороны ДСНВ взяли на себя добровольные самоограничения по соблюдению указанных в договоре «потолков» вооружений еще минимум на год после того, как соглашение перестанет действовать.

К сожалению, официальный Вашингтон никак не отреагировал на данное предложение. Судя по публичным комментариям, также можно сделать вывод, что американская сторона не намерена принимать к сведению предложенную Россией инициативу. По сути идея осталась без ответа.

Такое развитие событий наша страна расценивает, как данность, которая требует учета при определении дальнейшей российской политики в указанном направлении. Исходя из того, что теперь стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами в контексте договора, и вольны в выборе последующих шагов.

Российская Федерация намерена действовать ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в области СНВ, основываясь на тщательном анализе политики США и общей обстановки в стратегической сфере.

Россия готова к решительным военно-техническим контрмерам, чтобы купировать потенциальные дополнительные угрозы национальной безопасности. В то же время, в случае возникновения надлежащих условий, наша страна остается открытой для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации стратегической обстановки на основе равноправных и взаимовыгодных решений.

