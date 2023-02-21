Владимир Путин: Запад ведет информационные атаки против нашей молодёжи

По словам президента, они (Запад, - авт.) понимают, что победить Россию на поле боя невозможно, и поэтому ведут информационные атаки. Главная цель для них - молодое поколение.

Владимир Путин перечислил то, что сегодня происходит на Западе и что он считает недопустимым. «Педофилия становится нормой, священники одобряют однополые браки. Взрослые люди имеют право жить, как хотят. Но посмотрите книги мировых религий — там все сказано. В том числе и что семья — союз мужчины и женщины. Но и священные тексты подвергаются сомнению. Элиты сходят с ума, и это, как говорится, уже не лечится», - сказал президент, выступая с Посланием Федеральному Собранию.