Андрей Назаров поделился воспоминаниями о Муртазе Рахимове

Андрей Назаров вспомнил о дате, когда состоялась знаковая встреча с Муртазой Рахимовым, во многом изменившая жизнь будущего премьер-министра. «23 мая 1998 года. Мне - 28 лет и я только начинал свою политическую карьеру депутатом городского совета Сибая. В тот день, 23 мая, я показывал Президенту строительные объекты. Помню, как по-отечески он меня приобнял. Возможно, это был политический жест, а возможно, он таким образом, не вербально, дал понять, что поддержка есть... Он подарил возможность верить, что мир можно изменить к лучшему. Мы начинали с малого и шли в ногу со временем. Поддержку и его веру в меня я ощущал на протяжении всей его жизни…Каждый наш контакт оставлял свой след, в чем-то даже менял ход истории».

Рассказывая о человеческих и деловых качествах первого президента Башкортостана, Андрей Назаров напомнил, что «1990-е и 2000-е годы — время становления и страны, и республики. Муртаза Губайдуллович был одним из самых сильных на тот момент лидеров субъектов России. Он сумел мягко провести промышленность и сельское хозяйство республики через испытания «дикого капитализма». Опорой стали нефтехимия, ТЭК, машиностроение и АПК — в их модернизацию вложено немало средств, и это позволило поддерживать благоприятную социально-экономическую обстановку в сложные 1990-е. Башкортостан был регионом-донором, к его позиции прислушивались в Кремле. А все потому, что Муртаза Губайдуллович - человек из народа. Начал путь с низов. С нуля. Он чувствовал наш родной регион, разделял его радости и печали. Вывел Республику к новому этапу развития и благополучия. И я понял его формулу успеха, он сам об этом говорил: «Из сельского паренька в крупного руководителя вырос только благодаря непрерывному образованию, которое как раз начинается со школьной скамьи».

В своих воспоминаниях Андрей Назаров не обошел вниманием и личные моменты во взаимоотношениях. Например, премьер-министр рассказал, что «…Однажды, в 7 утра понедельника звонит на домашний Президент Республики по важному вопросу, о котором я узнал позднее. Первое, что спрашивает у меня «как дела?» Узнав, что накануне я потерял Маму, Муртаза Губайдуллович выразил соболезнование, готовность помочь и отложил разговор. Остро врезалось в память, как он от себя лично сделал некролог. Таким он мне запомнился - внимательным человеком, которому не безразлична судьба другого.»

Премьер-министр признается, что многие ориентиры Муртазы Рахимова ему близки и Андрей Назаров именно на них строил свое мировоззрение и свои управленческие подходы. «Он стремился создать очень комфортные условия для жизни наших земляков. Считаю, что мы, на той базе, которую создали наши предшественники, в том числе и Муртаза Рахимов, должны строить новое будущее и создать лучший регион для жизни в России. Мы подготовим предложения по увековечению памяти Муртазы Губайдулловича - первого Президента. В историю республики и страны его период будет вписан большими буквами», - заверил Андрей Назаров.