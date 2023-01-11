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В Башкирии пройдут первые в 2023 году муниципальные выборы

В Башкирии 15 января в Бурзянском районе пройдут первые в 2023 году муниципальные выборы. Об этом сообщает Общественная палата РБ.

В Башкирии пройдут первые в 2023 году муниципальные выборы
В Башкирии пройдут первые в 2023 году муниципальные выборы

За победу на выборах депутатов Совета сельского поселения «Иргизлинский сельсовет» Бурзянского района Башкирии будут бороться 22 кандидата. По семь кандидатов выдвинули партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия- Патриоты –За правду», два кандидата – ЛДПР, шесть кандидатов участвуют в выборах в порядке самовыдвижения. Отказов в регистрации кандидатов не было.

- В списках избирателей зарегистрировано 564 человека. Голосование будет организовано на трех УИК, на каждом из участков будут работать два общественных наблюдателя от Общественной палаты РБ, они будут сменять друг друга. По состоянию на 11 января 2023 года досрочно проголосовало 29 избирателей, - сообщила зампредседателя Общественной палаты РБ Лида Исаргакова.

На фото, предоставленном ОП РБ: досрочное голосование на УИК 1639 Бурзянского района РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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