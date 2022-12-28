В Донбассе Радий Хабиров и Денис Пушилин закрепили дружеские связи двух регионов

Радий Хабиров выступил с предложением закрепить их в соглашении с Донецкой Народной Республикой как регионом России, сообщает пресс-служба главы РБ. Этот документ станет логическим продолжением коммюнике о расширении сотрудничества между Башкортостаном и ДНР, подписанного Радием Хабировым и Денисом Пушилиным в Донецке 20 марта этого года. В нем были обозначены ключевые направлениями совместной работы: укрепление торгово-экономических отношений, научно-технического сотрудничества, наращивание связей в здравоохранении, образовании, молодежной политике, культуре и туризме.

Во время нынешней встречи стороны договорились организовать совместный турнир по борьбе на призы глав Башкортостана и ДНР. Соревнования планируется проводить ежегодно, собирая участников в Уфе или Донецке.

Напомним, глава региона со своей командой находится на Донбассе. Представители республики пообщались с бойцами добровольческих батальонов из Башкирии и провели ряд встреч, в том числе с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.

Фото: пресс-служба главы РБ.