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28 Декабря , 22:20

В Донбассе Радий Хабиров и Денис Пушилин закрепили дружеские связи двух регионов

В ходе рабочей поездки в Донбасс глава Башкирии Радий Хабиров встретился с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным. Главной темой разговора стали приоритетные направления сотрудничества двух регионов.

В Донбассе Радий Хабиров и Денис Пушилин закрепили дружеские связи двух регионов
В Донбассе Радий Хабиров и Денис Пушилин закрепили дружеские связи двух регионов

Радий Хабиров выступил с предложением закрепить их в соглашении с Донецкой Народной Республикой как регионом России, сообщает пресс-служба главы РБ. Этот документ станет логическим продолжением коммюнике о расширении сотрудничества между Башкортостаном и ДНР, подписанного Радием Хабировым и Денисом Пушилиным в Донецке 20 марта этого года. В нем были обозначены ключевые направлениями совместной работы: укрепление торгово-экономических отношений, научно-технического сотрудничества, наращивание связей в здравоохранении, образовании, молодежной политике, культуре и туризме.

Во время нынешней встречи стороны договорились организовать совместный турнир по борьбе на призы глав Башкортостана и ДНР. Соревнования планируется проводить ежегодно, собирая участников в Уфе или Донецке.

Напомним, глава региона со своей командой находится на Донбассе. Представители республики пообщались с бойцами добровольческих батальонов из Башкирии и провели ряд встреч, в том числе с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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