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Радий Хабиров поручил муниципалитетам республики поддерживать участников СВО

Глава республики на совместном совещании с правительством региона и руководителями городов и районов обозначил ключевые задачи на 2023 год, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Радий Хабиров поручил муниципалитетам республики поддерживать участников СВО
Радий Хабиров поручил муниципалитетам республики поддерживать участников СВО

– Уходящий год был чрезвычайно сложным. У нас появились дополнительные задачи, связанные с проведением специальной военной операции (СВО). Среди приоритетов работы в 2023-м – обеспечение стабильности экономики и социальной сферы, а также поддержка наших военнослужащих и членов их семей, - отметил Радий Хабиров.

Руководителям муниципалитетов также поручено уделить особое внимание семьям погибших во время СВО с оказанием всемерной помощи.

– Жители республики уже получают единовременные выплаты в размере 20 тысяч рублей - мобилизованным, их жёнам и детям. Помимо этого, мы приготовили предновогодние подарки для детей военнослужащих, – напомнил муниципальным руководителям Радий Хабиров.

Глава республики поручил первым лицам городов и районов принять дополнительные меры по обеспечению правопорядка в общественных местах в части обеспечения безопасностей жителей во время празднования Нового года.

 

Фото glavarb.ru

Радий Хабиров поручил муниципалитетам республики поддерживать участников СВО
Радий Хабиров поручил муниципалитетам республики поддерживать участников СВО
Радий Хабиров поручил муниципалитетам республики поддерживать участников СВО
Радий Хабиров поручил муниципалитетам республики поддерживать участников СВО
Радий Хабиров поручил муниципалитетам республики поддерживать участников СВО
Автор:Дмитрий ВОЛКОВ.
Теги:глава башкириимуниципалитетызадачи 2023поддержка участников сво и их семейзабелинназаровхабиров
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