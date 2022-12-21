Радий Хабиров поручил муниципалитетам республики поддерживать участников СВО

– Уходящий год был чрезвычайно сложным. У нас появились дополнительные задачи, связанные с проведением специальной военной операции (СВО). Среди приоритетов работы в 2023-м – обеспечение стабильности экономики и социальной сферы, а также поддержка наших военнослужащих и членов их семей, - отметил Радий Хабиров.

Руководителям муниципалитетов также поручено уделить особое внимание семьям погибших во время СВО с оказанием всемерной помощи.

– Жители республики уже получают единовременные выплаты в размере 20 тысяч рублей - мобилизованным, их жёнам и детям. Помимо этого, мы приготовили предновогодние подарки для детей военнослужащих, – напомнил муниципальным руководителям Радий Хабиров.

Глава республики поручил первым лицам городов и районов принять дополнительные меры по обеспечению правопорядка в общественных местах в части обеспечения безопасностей жителей во время празднования Нового года.

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