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Глава Башкирии Радий Хабиров попал под санкции США

Радий Хабиров попал в новый, обновленный, санкционный список США. Его 15 декабря опубликовал сайт американского министерства финансов.

Глава Башкирии Радий Хабиров попал под санкции США
Глава Башкирии Радий Хабиров попал под санкции США

В списке вместе с Хабировым – 44 физлица и 21 компания. Есть и губернаторы ПФО – глава Самарской области Дмитрий Азаров, глава Чувашии Олег Николаев, губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Санкционный SDN-лист, в который попал глава Башкирии, предусматривает блокировку активов США, невозможность осуществлять банковские операции и запрет на взаимодействие с американцами.

Напомним, ранее Радий Хабиров попал под блокирующие санкции Канады и некоторых стран Европы.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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