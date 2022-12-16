Глава Башкирии Радий Хабиров попал под санкции США

В списке вместе с Хабировым – 44 физлица и 21 компания. Есть и губернаторы ПФО – глава Самарской области Дмитрий Азаров, глава Чувашии Олег Николаев, губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Санкционный SDN-лист, в который попал глава Башкирии, предусматривает блокировку активов США, невозможность осуществлять банковские операции и запрет на взаимодействие с американцами.

Напомним, ранее Радий Хабиров попал под блокирующие санкции Канады и некоторых стран Европы.

Фото из открытых источников.