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Вчера, 17:04

Башкирские политологи считают, что Запад лицемерно готовил Украину к агрессии

Специальная военная операция России стала вынужденным и единственно возможным шагом, позволяющим защитить наш суверенитет, ценности, культурную идентичность. Эту объективную реальность лишь обнажило последнее заявление бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в котором были раскрыты истинные намерения Запада и НАТО при визировании Минских соглашений: Украине западные ястребы лишь выигрывали время для усиления, вооружения и идеологической накачки против России.

Башкирские политологи считают, что Запад лицемерно готовил Украину к агрессии
Башкирские политологи считают, что Запад лицемерно готовил Украину к агрессии

Политологи и эксперты из Башкирии рассказали агентству «Башинформ» о реальных планах Запада в отношении Украины.

Директор Центра гуманитарных исследований РБ, кандидат политических наук Марат Марданов считает, что противостояние с коллективным Западом никогда и не останавливалось.

- Весь ХХ век Россия вела противоборство с Западом: это и революция 1917 года, и Великая Отечественная война, и холодная война и экспансия капитала. И вновь Западом реализуется очередной проект по уничтожению нашей культуры, нашей исторической памяти, нашей страны. Мне кажется, сегодня настал момент истины: все козыри раскрыты и мы видим подлинное лицо врага. В День Героев Отечества глубоко символично говорить о великой миссии нашей Родины - борьбе с возрождающимся нацизмом, - говорит Марат Марданов.

Доцент кафедры конституционного и административного права БАГСУ Евгений Булычев полагает, что в будущем появится ещё больше подтверждений того, что Запад ведёт целенаправленную политику по ослаблению нашей страны.

- Как можно теперь вообще о чём-либо договариваться с Западом? Отныне, если и заключать договор с лукавыми политиками Америки и Европы, то только о регламентации порядка исполнения законных и справедливых требований России, содержащих гарантии безопасности для нашей страны и положения о справедливом партнёрстве в экономической сфере. Для того, чтобы европейские эгоцентрики осознали, что законные интересы могут быть не только у них, но и у других стран, нужно одержать недвусмысленную победу в этом противостоянии с мировым гегемоном и его прихвостнями, - полагает Евгений Булычев.

Доцент кафедры государственного права Уфимского университета науки и технологий Игорь Кузнецов уверен, что, исходя из слов Меркель, Минские соглашения заключались лишь с одной целью, а именно - дать киевскому режиму время нарастить военный потенциал.

- Это признание пусть и бывшего, но канцлера Германии, вот что ошеломляет. Мы не раз слышали заявления руководства Украины о том, что они не собираются соблюдать Минские соглашения, но наши «западные партнеры» сделали это впервые. Я полностью согласен в оценке данной ситуации с официальным представителем МИДа РФ Марией Захаровой, которая говорит, что в признании госпожи Меркель звучит страшное - подлог как метод действия Запада, махинации, манипуляции, все виды искажений истины, закона и права, которые только можно себе представить», - признался Игорь Кузнецов.

Кандидат социологических наук Ильгиз Султанмуратов лично знаком с ситуацией в зоне СВО. Через призму своего опыта присутствия на Донбассе, он рассказал «Башинформу», что все участники СВО чувствовали, что воюют не с ВСУ, «а с целой ордой их кураторов, помощников и инструкторов».

- Много наемников воюет на той стороне. Но боевая стойкость их и самих солдат ВСУ сильно уступает напору и даже дерзости наших воинов. Образцы немецкого, французского, американского, шведского, британского оружия мы находили везде, их активно используют для стрельбы по нам. А речь Меркель цинична по своей сути, как цинична и вся политика западных стран. Все последние десятилетия они вели линию по разрушению нашей страны, не стесняясь в средствах, - отметил Ильгиз Султанмуратов.  

 

Фото: kremlin.ru

Автор:Дмитрий ВОЛКОВ.
Теги:эксперты и политологи башкирииразоблачение политики западаэкс-канцлер фрг меркельмарионеткиагрессия натосвозащита суверенитета россии
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