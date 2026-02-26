Андрей Назаров и Алексей Текслер возложили цветы к памятнику Мустаю Кариму в Уфе

— Мустай Карим — это не просто поэт и писатель, а достояние всех жителей Башкортостана. Нет ни одной семьи в нашей республике, кто ни разу не сталкивался с его творчеством. Мы свято чтим его память, а каждая строчка его произведений откликается в наших сердцах, — отметил Андрей Назаров.

— В нашем регионе также очень любят и чтят Мустая Карима. Он из плеяды тех великих советских поэтов и прозаиков, что является достоянием всей страны, и его творчество бесценно. Мустай Карим для всех нас, родившихся в Советском Союзе — большой авторитет, поэт и прозаик на все времена, — подчеркнул Алексей Текслер.

— Для нашей семьи очень ценно внимание к народному поэту Башкортостана, классику советской и российской литературы, моему отцу. Жители Челябинской области и наши земляки с большим уважением относятся к творчеству Мустая Карима, традиционно между соседними регионами поддерживается тесная связь и дружеские отношения, — отметила директор фонда имени Мустая Карима, дочь поэта Альфия Каримова.

Напомним, открытие монумента состоялось в 2013 году. Памятник выполнен из бронзы в реалистическом стиле высотой 6 метров. Место установки монумента непосредственно связано с жизнью писателя. Когда-то рядом с ним стоял дом, в котором он снимал угол в студенческие годы. Кроме монумента и сквера имя Мустая Карима присвоено Национальному молодёжному театру, а также одной из улиц Ленинского района столицы Башкортостана.

Фото: пресс-служба правительства РБ.